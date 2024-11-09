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PTT'den yeni müşterilere özel "Pttcell" kampanyası

PTT'den yeni müşterilere özel "Pttcell" kampanyası

Yeni hat alacak veya hattını Pttcell'e taşıyacak müşteriler için özel kampanya başlatan PTT AŞ, faturalı hatlar için geçerli Cazip 1 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB ve 30 GB tarifelerinde indirim uyguluyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren şirketten yapılan açıklamaya göre, haberleşmenin gelişmesi adına telgraf ile başlayan iletişim hizmetlerini çağın gereksinimlerine göre yenileyen firma, geniş GSM ağıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Şirket, bu kapsamda, indirimli tarifeler ve avantajlı kampanyalarla yeni hat alacak veya hattını Pttcell'e taşıyacak müşterilerin de iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vatandaşların günlük iletişim gereksinimlerine yönelik ekonomik çözümler sunmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlayan şirket, PTT iş yerlerinden Pttcell yeni hat tesisi, numara taşıma ve yedek sim kart işlemleri gerçekleştiriyor. Yeni hat alacak veya hattını Pttcell'e taşıyacak müşteriler için özel kampanya başlatan PTT AŞ, bu kapsamda faturalı hatlar için geçerli Cazip 1 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB ve 30 GB tarifelerinde indirim uyguluyor.

Şirket, Cazip 1 GB tarifesini aylık 180 lira yerine 124 liraya, 5 GB tarifesini 225 lira yerine 156 liraya, 10 GB tarifesini 295 lira yerine 212 liraya, 20 GB tarifesini 395 lira yerine 286 liraya ve 30 GB tarifesini ise 480 lira yerine 354 liraya müşterilerine sunuyor.

Pttcell müşterileriyle sınırsız konuşma fırsatı sunan kampanyayla faturalı hat kullanıcılarına özel sınırsız WhatsApp mesajlaşma kullanım hakkı, 1 GB,5 GB, 10 GB ve 20 GB tarifelerinde ilk 3 ay internet paketlerini ikiye katlama imkanı tanınıyor.

Faturalı hat sahiplerinin yararlanabileceği bu kampanya için müşterilerin 30 Kasım'a kadar PTT iş yerlerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri ve onay işlemlerinin de 30 Kasım'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Konuya ilişkin detaylı bilgilere "www.ptt.gov.tr" ve "www.pttcell.com.tr" adreslerinden ulaşılabiliyor.

PTT
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