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Asal Araştırma'nın 'erken seçim' anketinde sürpriz sonuç

Asal Araştırma'nın 'erken seçim' anketinde sürpriz sonuç

Asal Araştırma'nın son anketine göre, halkın yüzde 51.5'i erken seçime karşı olduğunu belirtirken, yüzde 42.6'lık bir kesim erken seçim istiyor. "Erken seçim olsun" diyenlerin büyük çoğunluğunun CHP ve DEM Parti seçmenlerinin olması ise dikkat çekti.

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Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, araştırma şirketleri bu konuda toplumun nabzını tutmaya başladı. Son olarak Asal Araştırma’nın ekim ayı anketi, bu kritik meseledeki toplumsal eğilimleri gözler önüne serdi.

26 ilde 20-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 18 yaş üstü 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “Ülkenin içinde bulunduğu koşullar altında bir erken seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi.

Anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42.6’sı erken seçimi desteklediğini ifade ederken, yüzde 51.5’lik bir çoğunluk ise erken seçime gerek olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 5.9'u ise konu hakkında fikrinin olmadığını ifade etti.

Erken seçim yanlısı olan kitlenin büyük bir kısmının CHP ve DEM Parti seçmenlerinden oluştuğu görüldü. Ankete yansıyan bu sonuç, erken seçim çağrılarının toplumda farklı kesimlerde yankı bulduğunu ve konunun tartışmalı bir zeminde ilerlediğini gösteriyor.

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