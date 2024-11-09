Suudi Arabistan takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı için 20 milyon euroluk teklif

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ve Al Ahli'nin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Fred için 20 milyon euro teklifte bulundu.

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Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından biri olan Fred için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin başarılı orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan ekipleri harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ve Al Ahli, Fenerbahçe'den Fred'i transfer etmek istiyor.

Hem Al Hilal hem de Al Ahli'nin tecrübeli orta saha için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe'ye iki kulübün de yaptığı teklifin 20 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

30 milyon euro isteniyor

Fenerbahçe kurmaylarının, Brezilyalı orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe'de 13 müsabakada süre aldı. Fred, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 3 asist üretti.

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.