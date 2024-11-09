BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  SPOR

Suudi Arabistan takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı için 20 milyon euroluk teklif

Suudi Arabistan takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı için 20 milyon euroluk teklif

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ve Al Ahli'nin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Fred için 20 milyon euro teklifte bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından biri olan Fred için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin başarılı orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan ekipleri harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ve Al Ahli, Fenerbahçe'den Fred'i transfer etmek istiyor.

Hem Al Hilal hem de Al Ahli'nin tecrübeli orta saha için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe'ye iki kulübün de yaptığı teklifin 20 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

30 milyon euro isteniyor

Fenerbahçe kurmaylarının, Brezilyalı orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe'de 13 müsabakada süre aldı. Fred, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 3 asist üretti.

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

ÖNCEKİ HABERLER
Babasının öldüğü gün kapattığı köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor
Babasının öldüğü gün kapattığı köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor
Fenersahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde zirveye yaklaştı
Fenersahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde zirveye yaklaştı
Aile hekimliği çalışanları 5 gün daha iş bırakıyor
Aile hekimliği çalışanları 5 gün daha iş bırakıyor
Asgari ücrete yüzde 44 ayarı! Hesaplar değişti yeni rakamı duyurdu
Asgari ücrete yüzde 44 ayarı! Hesaplar değişti yeni rakamı duyurdu
Mansur Yavaş’tan 10 Kasım mesajı
Mansur Yavaş’tan 10 Kasım mesajı
Real Madrid hocası Ancelotti'ten şok Arda Güler açıklaması
Real Madrid hocası Ancelotti'ten şok Arda Güler açıklaması
İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları bir evi tanksavar roketiyle vurdu
İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları bir evi tanksavar roketiyle vurdu
Gelin nikah masasında 'hayır' yanıtı verince...
Gelin nikah masasında 'hayır' yanıtı verince...
Asal Araştırma'nın 'erken seçim' anketinde sürpriz sonuç
Asal Araştırma'nın 'erken seçim' anketinde sürpriz sonuç
Citroen, Türkiye'de araçlarını geri çağırdı! 'Derhal kullanmayı bırakın' uyarısı
Citroen, Türkiye'de araçlarını geri çağırdı! 'Derhal kullanmayı bırakın' uyarısı
İsrail Suriye’yi vurdu: Çok sayıda asker yaralandı
İsrail Suriye’yi vurdu: Çok sayıda asker yaralandı
PTT'den yeni müşterilere özel "Pttcell" kampanyası
PTT'den yeni müşterilere özel "Pttcell" kampanyası