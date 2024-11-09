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Real Madrid hocası Ancelotti'ten şok Arda Güler açıklaması

Real Madrid hocası Ancelotti'ten şok Arda Güler açıklaması

Son bir ayda bir dakika sahada kalabilen Arda Güler için Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler'e süre vermek önceliğim değil." dedi.

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Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğine dair soru işaretleri artıyor.

Son dönemde milli futbolcuya verdiği süreyi azaltan teknik direktör Carlo Ancelotti, kısa vadeli planlarında genç yıldızı düşünmüyor.

19 yaşındaki futbolcunun takımdaki durumu hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler'e dakika vermek önceliğim değil." dedi.

"Antrenmanda kalitesini gösteriyor"

Arda, "Oynamaya hazır. İyi işler yapıyor. Antrenmanda kalitesini gösteriyor. Genç oyuncular ellerinden geleni yapıyor. Ancak son dönemde alınan kötü sonuçların ardından hızlıca takımı toparlamalıyım. Bunu gençlerle yapabilir miyim? Evet. Ancak bu benim önceliğim değil. Hiçbir oyuncuya dakika vermek için plan yapmıyorum. Sadece takımı düşünüyorum." diye konuştu.

Bu sezon sadece üç maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 22 Ekim'de 1 dakika süre aldığı Dortmund maçından beri forma giyemiyor.

Eflatun beyazlıların son üç maçında kulübede oturan milli yıldız, bu sezon şans bulduğu 11 maçta gol veya asist yapamadı.

Arda'nın transfer döneminde kiralık gönderilebileceği ve Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti.

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