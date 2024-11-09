Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde zirveye yaklaştı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 8. haftada liderliğe İspanya ekibi Barcelona tekrar yükseldi.

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Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım 8. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı. Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Fransa temsilcileriyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda LDLC ASVEL'i Nigel Hayes-Davis'in 25 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada 77-73 mağlup etti. Sarı-lacivertliler üst üste 3, toplamda 6. galibiyetini elde etti. Lider Barcelona'yla aynı galibiyet sayısında olan Fenerbahçe Beko, averajla 2. sıraya kadar yükseldi.

Anadolu Efes ise son çeyrekte kötü performansıyla Monaco'ya kaybetti. Final periyoduna 59-52 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibine 81-69 yenildi. Ligde 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, 8. haftayı 10. sırada tamamladı.

Barcelona bir hafta sonra yeniden lider

İspanya ekibi Barcelona, ligde bir hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya derbisinde Baskonia'yı 91-68'le geçen Barça, Zalgiris'in Bayern Münih'e kaybetmesini fırsata çevirdi. Barcelona 6 galibiyet ve averajla 8. hafta sonunda liderliğe tekrar yükseldi.

MVP tanıdık bir isim

THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) liderliğe yükselen Barcelona'nın Çek pivotu Jan Vesely oldu.

Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen ve 2022'de Barcelona'ya transfer olan Vesely, takımının Baskonia'yı farklı geçtiği maçta yıldızlaştı. Vesely, "double-double" yaptığı maçı 17 sayı, 10 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı. Çek pivot elde ettiği 28 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmayı başardı.



- Ergin Ataman'ın takımı liderlik fırsatını derbide kaybetti



THY Avrupa Ligi'nde haftanın en önemli maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, sahasında Olympiakos'a yenildi.

Yunan derbisinde OAKA Altion'da 18 bin taraftarının önünde Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmayı 94-89 kaybederek liderliğe yükselme fırsatını kullanamadı. Ataman'ın takımı ligde 3. yenilgisini aldı.

Furkan Korkmaz duygusal maçla döndü

Monaco'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına eski takımı Anadolu Efes karşısında çıktı.

Ligde 3 Ekim'de oynanan Maccabi Playtika maçında sakatlanan Furkan, 1 ayı aşkın bir süre sonra sahalara döndü. Milli basketbolcu altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'e ilk kez rakip olurken, sahada 5 dakika 45 saniye kalıp 2 sayı kaydetti.

Panathinaikos AKTOR forması giyen diğer milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven haftayı derbi yenilgisiyle kapattı. Cedi Osman, Olympiakos karşısında 11 sayı atarken, Ömer Faruk 4 sayı bulabildi.

Real Madrid kötü gidişatı yine durduramadı

Son 7 yılın 6'sında Dörtlü Final'e kalan ve son 3 sezonda final oynayan İspanya ekibi Real Madrid, üst üste 3. yenilgisini aldı.

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan ve bu sezon ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Real Madrid, deplasmanda İtayla ekibi EA7 Emporio Armani Milan 85-76 kaybetti.

İlk 8 haftada 5. yenilgisini alan ve son yılların en kötü başlangıcını yapan Real Madrid, 12. sırada bulunuyor.

Sonuçlar ve puan durumu



THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın sonuçları ile puan durumu şöyle:

Kızılyıldız-Alba Berlin: 92-71

EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid: 85-76

Paris Basketbol-Partizan: 74-71

Bayern Münih-Zalgiris: 77-74

Anadolu Efes-Monaco: 69-81

LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko: 73-77

Panathinaikos AKTOR-Olympiakos: 89-94

Virtus Sagafredo Bologna-Maccabi Playtika: 84-77

Barcelona-Baskonia: 91-68