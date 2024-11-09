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Aile hekimliği çalışanları 5 gün daha iş bırakıyor

Aile hekimliği çalışanları 5 gün daha iş bırakıyor

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği nedeniyle 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimliği çalışanları 5 gün daha iş bırakacaklarını açıkladı

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine tepkiler sürüyor. Yönetmeliğin ardından Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimliği çalışanları, 2-6 Aralık tarihlerinde, 5 gün süreyle yeniden iş bırakacaklarını duyurdu.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Büyük Ankara mitingi ve 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmemize rağmen Sağlık bakanlığı bizleri görmemeyi, sesimizi duymamayı tercih etti. Türkiye genelinde görev yapan Aile hekimliği çalışanları olarak; meslek onurumuz, ülke ve halk sağlığının geleceği için 5 gün daha iş bırakma kararı aldık. Bu eylemler sırasında vatandaşların mağdur olmasının tek sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır" dedi.

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