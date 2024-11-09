Asgari ücrete yüzde 44 ayarı! Hesaplar değişti yeni rakamı duyurdu

Asgari ücret zammında tüm beklentileri değiştiren açıklama Merkeze Bankası'ndan geldi. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarılınca, hesaplar da değişti. 6 puanlık farkın 2025 asgari ücret zammına yansıtılacağı konuşulurken; öne çıkan yüzde 25'lik zam oranın artabileceği belirtildi. Peki 2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm detaylar...

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Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı mı geliyor? Milyonlarca çalışan ve çalışan yakını "2025 asgri ücret zammı kaç TL olacak? Yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt ararken; Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini revize etmesi bir anda gündem oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın dün açıkladığı yılın son enflasyon raporunda ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıklandı. 6 puanlık bu yükseliş sonrası, asgari ücret zammı için hesaplar da beklentiler de değişti.

2025 asgari ücret zammı için Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı;

"Merkez Bankası’nın son yapmış olduğu yılın son enflasyon toplantısında 2024 yılı için yıllık enflasyon tahminini %44’e yükseltti. Böylelikle 2024 yılı yılsonu enflasyon beklentisi yükselerek tüm ücretli ve emeklerin yılsonu maaş hesabı da güncellendi.

Asgari ücret zammı için oran verdi

Malumunuz olduğu üzere 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışında %37'lik son altı aylık enflasyon farkı vardı buna ilave olarak %12 puanlık bir refah payı artışı yapılmıştı. Aslında bu tutar 2024 yılının enflasyonun göğüslenmesi için verilen avans niteliğinde bir enflasyon farkı idi.



Eğer yılsonu enflasyonu %42 ila %44 bandında gerçekleşecek olursa tahminimce yapılacak enflasyon farkı yani asgari ücret yapılacak artış %30 ila %35 civarında sınırlı kalacaktır.

Zam oranları sınırlı olacak

Sıkı para politikası ve bu politikaların gecikmeli etkisi ile görüldü ki hala enflasyonist baskı kırılmadı. Bu sebeple asgari ücret yapılacak 2025 yılı için geçerli olacak oran bu kapsamda sınırlı kalacaktır.

Nihai kararı asgari ücret komisyonunun verecek olması asgari ücretle ilgili tahminde bulunmayı güçleştirse de sayın cumhurbaşkanının ifade ettiği çalışanı emekliyi ve emekçiyi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözüne binayen en az %30 ila %35'lik bir artış yapılacağına ve bu artışa da çalışanın enflasyon karşısında ezilmeyeceğini söyleyebiliriz. Yüzde otuzluk bir artış olursa 22.102 TL düzeyinde yeni yıl asgari ücreti belirlenmiş olacaktır.