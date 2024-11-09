Mansur Yavaş’tan 10 Kasım mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Atatürk’ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Yavaş, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne ve Cumhuriyet’in aydınlık geleceğine katkı sunmaya devam edeceğine dikkat çekti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Atatürk’ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Yavaş, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne ve Cumhuriyet’in aydınlık geleceğine katkı sunmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Cumhuriyet’in korunmasına ve Atatürk’ün fikirlerinin geleceğe taşınmasına vurgu yaptı. Yavaş, yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle andığını belirtti.

Başkan Yavaş, Cumhuriyet'in Atatürk tarafından milletimize büyük bir vizyon ve kararlılıkla emanet edildiğini ifade ederek, “Atatürk, sadece bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi ve bir özgürlük kahramanıdır. Başkent Ankara, bu kutlu mücadelenin kalbidir. Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun ateşi, Kurtuluş Savaşı’nın her anında burada yanmıştır” dedi.

Yavaş'ın mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86’ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce, milletimize büyük bir vizyon ve kararlılıkla Cumhuriyet’i emanet etti. O, sadece bir devletin kurucusu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, bir özgürlük kahramanıdır. Başkent Ankara, bu kutlu mücadelenin kalbi, azim ve inançla yazılan zaferin adresidir. Kurtuluş Savaşı’nın her anında, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun ateşi burada yanmıştır. Ankara, bu toprakların ve Cumhuriyet’in ışığı olmaya devam edecek, Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü doğrultusunda modern, çağdaş ve güçlü bir başkent olarak yoluna devam edecektir. Bizler de bu mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin 101’inci yılını daha güçlü bir Türkiye ile taçlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e, onun ideallerine ve fikirlerine sahip çıkarak, bu kutlu mirası geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bizlere miras bıraktığı bu Cumhuriyet, sonsuza kadar var olacaktır.”