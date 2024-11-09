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MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

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MSB'den yapılan açıklamada, 

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!" denildi.

 

MSB
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