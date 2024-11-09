Hepsiburada'da "Efsane 11.11" indirimleri başlıyor

Hepsiburada, "Efsane 11.11" indirimleri ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını en avantajlı şekilde satın alabilmelerini sağlayacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Efsane Kasım döneminin heyecan verici günlerinden Efsane 11'de de benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

"Efsane fiyatlar"la Efsane Kasım'ı başlatan Hepsiburada, bu yılki Efsane 11 kampanyasında tüketicilere ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için sunduğu ödeme kolaylıklarıyla da dikkati çekiyor.

Hepsiburada, alışılagelmiş kategorilerdeki ürünlerin yanı sıra bu yıl da geçen yıl olduğu gibi araba satışı gerçekleştirecek. 11 Kasım saat 10.00'da Yeni Kia Picanto modeli 7 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkarılacak.

Kampanyada otomobillerin tüm bedelleri tek seferde kredi kartı veya havale yoluyla ödenecek. Satın alma işlemi, Hepsiburada'dan herhangi bir standart ürün almak kadar kolay ve hızlı olacak. Sipariş sonrasında bayi, müşterilerle iletişime geçerek ruhsat ve diğer işlemler için gerekli evrakları talep edecek.

Efsane Kasım'da kitap alışverişlerinde sepette yüzde 35 indirim sunulurken, bilgisayar, laptop, monitör, yazıcı gibi teknoloji ürünlerinde yüzde 5, oyuncu ekipmanlarında ekstra yüzde 5 indirim fırsatları bulunuyor.

Telefon ve tabletlerde ise bin liraya varan kuponlar, telefon aksesuarları ve şarj ürünlerinde yüzde 40'a varan indirimler dikkati çekiyor. Ev yaşam ürünlerinde de 300, 400 ve 500 liralık kuponlar, parfümde yüzde 40 indirimler ve farklı kategorilerde büyük avantajlar 11 Kasım'da kullanıcıları bekliyor.