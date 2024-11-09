Mahkemede tartışılan ses kaydı! Salim Güran'a o ifadeler dinletildi

Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürüyor. Mahkemede tercümeye dair tartışmalar yaşandı. Mahkeme, 'Fıskiyeye dair bir şey mi konuştunuz?' dedi. 'Çalışmıyor' anlamını ifade eden bir kelime. 'Ölmemiş' ifadesi yanlış ifade ediliyor. Bu duruma ilişkin detaylar tartışılıyor. Onu mu demek istedi bunu mu. Salim Güran fıskiyenin düştüğünü ve ona dair konuştuğunu belirtti.' ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır Barosu eski başkanı Nahit Eren'in talebi üzerine, dün tanık olmak istemediğini belirtip, cezaevine geri götürülen 15 yaşındaki R. A'nın Salim Güran ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinin Kürtçe olarak kaydedilen diyaloğu da dinletildi.

Kürtçe bilen avukatlar, kelime kelime çeviri yaptı.

Bahsedilen ses kaydı: “Salim’in ‘O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş’

R. A ve Salim Güran arasındaki bu konuşmaya ilişkin salonda tartışma sürüyor

Salim Güran konuşuyor: "Ben orada Ramazan'a 'Gel, fıskiyen düşmüş' diyorum."

tv100 muhabiri Canan Altındaş'ın aktardığı bilgilere göre,

"Avukat Nahit Eren'in bazı çevirilerin tam olarak yansıtılmadığını ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı çevirilerin tekrar yapılmasını istedi."