BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  GÜNCEL

Asker ailelerine nakit yardımı! Devlet her ay para ödeyecek

Asker ailelerine nakit yardımı! Devlet her ay para ödeyecek

Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım devam ediyor. Muhtaç asker ailelerine yardım programı askerlik sürecine devam eden erlerin ailelerine ödeniyor. Para yardımı on iki ay sürüyor. 2024 Kasım celbi yerlerinin belli olmasıyla askere gitmeye hazırlanan vatandaşlar sevk tarihine kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın asker ailelerine yaptığı yardımın şartlarını araştırıyor.

Abone ol

Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet başlıyor. 2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak erler vatani görevini yapmaya hazırlanıyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli alanlarda birçok destek imkanı sunan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asker ailelerini de unutmadı. Vatani görevini yerine getiren asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, askerlik görevi süresince nakit para verilecek.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ödemesi 800 TL. Vatani görevini yerine getiren kişilerin ailelerine verilen yardım için aramalar hız kazandı. Vatani görevini yerine getiren ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi olan aileleri 800 TL para yardımını almaya hak kazanacak. 

Askere giden kişi bekar ise başvuru önceliği annenin anne hayatta değilse babanın oluyor. Vatani görevini yapan kişi evli ise eşi başvurabiliyor.

Muhtaç asker ailesi yardım programına başvuran kişinin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı olması yeterli oluyor. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

800 TL olan asker ailesi nakit yardımı 2 ayda bir 1600 TL ödeme  olarak PTT'deki hesaplarına yatıyor. Yardım en fazla on iki ay sürüyor.

Asker Ailesi Yardım programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığınız tarih baz alındığından, sadece kabul edilme tarihiyle ilgili geriye dönük ödeme alınabilir.

2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişi aynı zamanda Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçında 5 gol
Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçında 5 gol
Ali Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Ali Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Hepsiburada'da "Efsane 11.11" indirimleri başlıyor
Hepsiburada'da "Efsane 11.11" indirimleri başlıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
Mahkemede tartışılan ses kaydı! Salim Güran'a o ifadeler dinletildi
Mahkemede tartışılan ses kaydı! Salim Güran'a o ifadeler dinletildi
Bilgili Holding’in kurucusu Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi
Bilgili Holding’in kurucusu Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi
Faturada yeni tarife dönemi Karadeniz'de ilk sondaj Bakan Bayraktar açıkladı
Faturada yeni tarife dönemi Karadeniz'de ilk sondaj Bakan Bayraktar açıkladı
Ankaralı Turgut'un son sağlık durumu: Kızı açıkladı
Ankaralı Turgut'un son sağlık durumu: Kızı açıkladı
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suudi Arabistan takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı için 20 milyon euroluk teklif
Suudi Arabistan takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı için 20 milyon euroluk teklif
Babasının öldüğü gün kapattığı köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor
Babasının öldüğü gün kapattığı köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor