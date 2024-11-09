Asker ailelerine nakit yardımı! Devlet her ay para ödeyecek

Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım devam ediyor. Muhtaç asker ailelerine yardım programı askerlik sürecine devam eden erlerin ailelerine ödeniyor. Para yardımı on iki ay sürüyor. 2024 Kasım celbi yerlerinin belli olmasıyla askere gitmeye hazırlanan vatandaşlar sevk tarihine kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın asker ailelerine yaptığı yardımın şartlarını araştırıyor.

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Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet başlıyor. 2024 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak erler vatani görevini yapmaya hazırlanıyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli alanlarda birçok destek imkanı sunan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asker ailelerini de unutmadı. Vatani görevini yerine getiren asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, askerlik görevi süresince nakit para verilecek.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ödemesi 800 TL. Vatani görevini yerine getiren kişilerin ailelerine verilen yardım için aramalar hız kazandı. Vatani görevini yerine getiren ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi olan aileleri 800 TL para yardımını almaya hak kazanacak.

Askere giden kişi bekar ise başvuru önceliği annenin anne hayatta değilse babanın oluyor. Vatani görevini yapan kişi evli ise eşi başvurabiliyor.

Muhtaç asker ailesi yardım programına başvuran kişinin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı olması yeterli oluyor. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

800 TL olan asker ailesi nakit yardımı 2 ayda bir 1600 TL ödeme olarak PTT'deki hesaplarına yatıyor. Yardım en fazla on iki ay sürüyor.

Asker Ailesi Yardım programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığınız tarih baz alındığından, sadece kabul edilme tarihiyle ilgili geriye dönük ödeme alınabilir.

2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişi aynı zamanda Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir.