Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri, Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerlerinin cephede ilk kayıplarını verdiğini iddia etti.

Abone ol

Kuzey Kore birliklerinin de desteğiyle Rus deniz piyadeleri, geçtiğimiz günlerde Rus toprağı Kursk'taki Ukrayna mevzilerine saldırdı. Bu saldırı ile Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iddiasına göre, Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını verdi.

Zelenski, düzenlediği basın toplantısında, 11 bin Kuzey Kore askerinin cephede olduğunu bildirdi. "Bu askerlerden bazıları, Ukrayna güçlerine karşı muharebe operasyonlarına katıldı ve hâlihazırda kayıplar yaşanıyor" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA VE KUZEY KORE ASKERLERİ KURSK'TA KARŞI KARŞIYA

New York Times gazetesi de üst düzey ABD ve Ukraynalı yetkililere dayanarak, çok sayıda Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor. Ancak askerler hiç savaş görmedi.

Bu durumu değerlendiren uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin coğrafya tecrübesi olmadığını da belirtiyor.

Rusya'nın Kuzey Kore güçlerini Kursk bölgesine konuşlandırması ise, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekâtı olarak tarihe geçti.

KAYNAK: CNN TÜRK