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Devlet Bahçeli'den nostaljik Ankara turu: Fikrimin İnce Gülü şarkısı ile yollarda

Devlet Bahçeli'den nostaljik Ankara turu: Fikrimin İnce Gülü şarkısı ile yollarda

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara sokaklarında 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısı eşliğinde nostaljik bir tur attığı video, sosyal medyada gündem oldu.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan son görüntüsü ile çok konuşuldu.

“Fikrimin İnce Gülü” şarkısının Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer aldığı biliniyor.

KLASİK ARABASIYLA ANKARA TURU ATTI

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan “Fikrimin İnce Gülü” ile Ankara'da klasik arabasıyla tur attığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

"'FİKRİMİN İNCE GÜLÜ' ŞARKISI İLE ANKARA YOLLARINDA"

Sosyal medya platformu 'X' üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan “Fikrimin İnce Gülü” ile Ankara yollarında..

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