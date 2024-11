Katliamcı İsrail'den Lübnan'ın Baalbek kentine hava saldırısı: 20 ölü

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil ilinin Baalbek ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 20 kişi öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Baalbek ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 20 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hadr da daha önce yaptığı açıklamada, Baalbek ilçesinin El-Kenise beldesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, Hades'te ise 6'ya yükseldiğini belirtti.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 136'ya çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 19 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 136'ya, yaralı sayısının 13 bin 979'a yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 812 kadın ve çocuk, 180 de sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

İsrail bombardımanı Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi'nde ağır hasara neden oldu

İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar Lübnan Üniversitesi'ne ait binalarda ağır hasara yol açtı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin El-Hades Mahallesi'ne dün gece düzenlenen saldırılar Lübnan Üniversitesi'nin Refik Hariri Kampüsü içinde bulunan bazı fakülte ve laboratuvar binalarında ağır hasar oluşturdu.

Saldırıların ardından Lübnan Üniversitesi Rektörü Bessam Bedran bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bedran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan Üniversitesi'nin İsrail'e karşı dik durmaya devam edeceğini ve tüm bu saldırıların kendilerini eğitim ve sosyal hizmet misyonunu tamamlamaktan alıkoymayacağını söyledi.

Bedran ayrıca bir süre önce üniversitenin tüm bölümlerinde uzaktan eğitime geçildiğini aktardı.

Lübnan Üniversitesi'nin en büyük komplekslerinden biri olan Refik Hariri Kampüsü'nde fen, mühendislik, tıp, eczacılık gibi fakülteler yer alıyor.

İsrail ordusunun dün Dahiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenlediği, bombardımanlar nedeniyle bölgede bulunan pek çok bina, araç ve yapıda ağır hasar oluştuğu bildirilmişti.