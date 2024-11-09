BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'ın LGBT'ye karşı izleyeceği yol haritası

Donald Trump'ın LGBT'ye karşı izleyeceği yol haritası

"Tanrı yalnızca iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" açıklamalarıyla hafızalara kazınan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın LGBT'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu..

Abone ol

ABD'de tarihi seçimleri geride bıraktı. Anketlerde başa baş giden yarışta, kızışan kampanya döneminin sonunda mutlu sona Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ulaştı.

Demokrat Kamala Harris'i sandığa gömen Trump, ABD'deki seçmenini sevince boğarken bir kesim ise mutsuz.

Daha önceki açıklamalarında eşcinselliğe karşı tepkisini dile getiren, çılgın ve kızgın tavırlarıyla tanınan yeni ABD Başkanı Trump, LGBT’leri kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu.

"Tanrı yalnızca iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" diyen Trump'ın, başkanlık döneminde LGBT'ye karşı izleyeceği yol belli oldu..

ÜLKEDE TANINAN CİNSİYETLER KADIN VE ERKEK OLACAK

Ülke genelinde tanınan tek cinsiyetlerin kadın ve erkek olduğunu belirleyen bir yasa tasarısını Kongre'den geçirmeyi planlayan Trump, okullarda çocuklara uygunsuz cinsel materyaller ve transseksüelliği öğreten okulların da fonlarını kesecek..

İŞTE TRUMP'IN LGBT PLANI

* Çocuklara uygunsuz cinsel materyaller ve transseksüelliği öğreten tüm okullara verilen federal fonları kesmek,

* Kongre'den ABD hükümeti tarafından tanınan tek cinsiyetlerin erkek ve kadın olduğunu belirleyen bir yasa tasarısını geçirmesini istemek,

* Çocuklara 'Yanlış bedende hapsolmuş olabileceklerini' tavsiye eden yetkililer ağır sonuçlarla yüzleşecek,

* Her federal kuruma, cinsiyet değişikliğini teşvik eden tüm programları durdurmalarını talimat veren başkanlık kararnamesi imzalamak,

* Anne ve babaların rollerini, ailenin değerlerini ve erkekler ile kadınlar arasındaki farkları olumlu eğitimlerle anlatmak,

* Tüm eyaletlerde reşit olmayanlara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklamak,

* Büyük ilaç şirketlerinin ve büyük hastane ağlarının, cinsiyet değişikliğinin uzun vadeli yan etkilerini gizleyerek bu sektörden zenginleşmek amacıyla hastalar üzerinden sağladığı kazançların araştırılmasını sağlamak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Biden ve Trump 13 Kasım'da bir araya gelecek
ABD'de Biden ve Trump 13 Kasım'da bir araya gelecek
Eyüpspor, Adana'da tek golle güldü
Eyüpspor, Adana'da tek golle güldü
2025 yılı için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı
2025 yılı için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı
Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri, Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya geldi
Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri, Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya geldi
İstanbul Hava Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecek
İstanbul Hava Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecek
Devlet Bahçeli'den nostaljik Ankara turu: Fikrimin İnce Gülü şarkısı ile yollarda
Devlet Bahçeli'den nostaljik Ankara turu: Fikrimin İnce Gülü şarkısı ile yollarda
Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran ağlayarak dışarı çıktı
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran ağlayarak dışarı çıktı
Mansur Yavaş: Anketlerin hepsinde birinci çıkıyorum
Mansur Yavaş: Anketlerin hepsinde birinci çıkıyorum
Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu
Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu
Mourinho 'Keşke' diyerek Türkiye Ligi itirafı yaptı
Mourinho 'Keşke' diyerek Türkiye Ligi itirafı yaptı
Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf