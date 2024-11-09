"Tanrı yalnızca iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" açıklamalarıyla hafızalara kazınan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın LGBT'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu..

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ABD'de tarihi seçimleri geride bıraktı. Anketlerde başa baş giden yarışta, kızışan kampanya döneminin sonunda mutlu sona Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ulaştı.

Demokrat Kamala Harris'i sandığa gömen Trump, ABD'deki seçmenini sevince boğarken bir kesim ise mutsuz.

Daha önceki açıklamalarında eşcinselliğe karşı tepkisini dile getiren, çılgın ve kızgın tavırlarıyla tanınan yeni ABD Başkanı Trump, LGBT’leri kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu.

"Tanrı yalnızca iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" diyen Trump'ın, başkanlık döneminde LGBT'ye karşı izleyeceği yol belli oldu..

ÜLKEDE TANINAN CİNSİYETLER KADIN VE ERKEK OLACAK

Ülke genelinde tanınan tek cinsiyetlerin kadın ve erkek olduğunu belirleyen bir yasa tasarısını Kongre'den geçirmeyi planlayan Trump, okullarda çocuklara uygunsuz cinsel materyaller ve transseksüelliği öğreten okulların da fonlarını kesecek..

İŞTE TRUMP'IN LGBT PLANI

* Çocuklara uygunsuz cinsel materyaller ve transseksüelliği öğreten tüm okullara verilen federal fonları kesmek,

* Kongre'den ABD hükümeti tarafından tanınan tek cinsiyetlerin erkek ve kadın olduğunu belirleyen bir yasa tasarısını geçirmesini istemek,

* Çocuklara 'Yanlış bedende hapsolmuş olabileceklerini' tavsiye eden yetkililer ağır sonuçlarla yüzleşecek,

* Her federal kuruma, cinsiyet değişikliğini teşvik eden tüm programları durdurmalarını talimat veren başkanlık kararnamesi imzalamak,

* Anne ve babaların rollerini, ailenin değerlerini ve erkekler ile kadınlar arasındaki farkları olumlu eğitimlerle anlatmak,

* Tüm eyaletlerde reşit olmayanlara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklamak,

* Büyük ilaç şirketlerinin ve büyük hastane ağlarının, cinsiyet değişikliğinin uzun vadeli yan etkilerini gizleyerek bu sektörden zenginleşmek amacıyla hastalar üzerinden sağladığı kazançların araştırılmasını sağlamak.