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Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ten Ekrem İmamoğlu’na cevap

Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ten Ekrem İmamoğlu’na cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gittiği Hatay’da Vali Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü "Biz geldik diye izne çıktılar" sözleriyle hedef aldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İmamoğlu’nun iddialarını sosyal medyadan yanıtladı: Beni kendinizle karıştırdınız!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehrin valisi ve belediye başkanını hedef aldı.

"Biz geldik diye izne çıktılar" diyen İmamoğlu'na yanıt Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten geldi.

"NE PARİS NE LONDRA'DAYIM"

X hesabından İBB Başkanı'na yanıt veren Öntürk, "Ekrem Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim." ifadelerini kullandı.

"Gecem ve gündüzümle Hatay'ımdayım. Size de tavsiye ederim." diyen Öntürk, bahse konu vakitte Hatayspor'un Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde olduğunu söyledi.

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