Kürşad Yılmaz: Diyarbakır’a gelmek, Gazi Mustafa Kemal’le asker arkadaşı olmaktır

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Kürşad Yılmaz, Diyarbakır’a gerçekleştirdiği son ziyaretinde, şehre ve tarihine olan derin bağlılığını dile getirdi.

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Yılmaz, açıklamasında ilk olarak 1981 yılında Silvan’da askerlik yaptığı döneme atıfta bulunarak, bu sürecin hayatındaki önemine dikkat çekti. “Atatürk’ün Kolordu Komutanı olarak geldiği Silvan-Diyarbakır’a, ben de asker olarak gelmiştim. Farklı zamanlarda, aynı ocakta asker arkadaşı olmak Gazi Mustafa Kemal’e... Bu benim için tarifsiz bir onurdur,” dedi.

Yılmaz, Diyarbakır’ın yalnızca bir şehir olmadığını, aynı zamanda Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ziya Gökalp’in doğduğu topraklar olarak büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Gökalp’in “fikirlerinin babası” olarak tanımlandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Diyarbakır’ın ruhunu paylaştığını belirtti. “Başkaları sadece bir şehre gelmiş olabilir; ancak benim için Diyarbakır, Ziya Gökalp’in soluduğu havayı solumak, Gazi Paşa ile asker arkadaşı olduğum yere yeniden gelmektir,” ifadelerini kullandı.

Sezai Karakoç’un Diyarbakır’ı tasvir ettiği dizeleri de paylaşan Kürşad Yılmaz, şehre olan hayranlığını şu şekilde ifade etti:

“Sezai Karakoç’un ‘Dicle’yle Fırat arasında ipekten sedirlerinde Kur’an okunan’ dediği vatan toprağında kanatlandım.”

Yılmaz, ziyaret sırasında kendisini ağırlayan ve Diyarbakır’da tanıştığı kişilere de teşekkür etti. İl Başkanı Miktat Arslan, Diyarbakır Spor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, iş insanı Süleyman Kaya ve Adıyamanlı Mustafa Koç’a özel olarak minnettarlığını belirtti. “Ankara’da, Diyarbakır’ın ve Diyarbakırlıların hemşehrisi olmakla gurur duyacağım,” diyerek sözlerini tamamladı.