İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısı 188'e çıktı

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 188'e yükseldi.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, gazeteciler Zehra Muhammed Ebu Suheyl, Ahmed Muhammed Ebu Suheyl, Mustafa Hıdr Bahr ve Abdurrahman Hıdr Bahr'ın İsrail'in saldırıları sonucu öldüğü belirtildi.

Mustafa Bahr'ın 31 Mart'ta, Abdurrahman Bahr'ın 6 Ekim'de öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ölümlerin neden zamanında duyurulmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 188 olarak güncellendi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "iğrenç" olarak nitelendirilen bu suçtan İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, İsrail aleyhinde, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi vurdu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölgeyi vurdu, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Avrupa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesinde yerinden edilenlerin çadırlarının olduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası Gazze Avrupa Hastanesi'ne 4 ölü, birçok yaralı getirildi.

İsrail, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğunlaştırdığı saldırılarla Filistinlileri güneye göçe zorlarken, güneyde de sık sık çadırların olduğu alanları bombalıyor.