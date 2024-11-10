Özel'in '198 milyon' iddiasına Büyükakın'dan cevap: İspatlasınlar istifa etmeyen şerefsizdir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 198 milyona bir konser düzenlediğini iddia etmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Özel'e cevap vererek meydan okudu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP lideri Özgür Özel'in "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir konsere 198 milyon TL verdi" iddiasına "İspatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir" şeklinde meydan okudu.

İŞLERİ YALAN SÖYLEMEK

Olağan Genel Kurul’da konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın,

“Yeni bir yalan siyasetiyle karşı karşıyayız. Yalan söylemek. Söyleyebildiğin kadar büyük yalan söyler yalanın ortaya çıktığında da asla mahcup olma daha büyük bir yalan söyle nasıl olsa unutulur. Gün geçmiyor ki yeni bir yalan söylemesinler. Yalan bunların diline yuva yapmış varlık sebepleri yalan. Mansur Yavaş Esenyurt Belediyesi’ndeki toplantıya gitmediği için bu da ayrı bir konu oldu buna bir kumpas düzenlediler. Belediyede yapılan bir konserle ilgili inceleme başlattı. Bu konser yapıldı mı yapılmadı mı bunu inceleyeceklermiş bu da çok ilginç. Neyinden ikna olmuş bilmiyorum. 3 konser 71 milyon olursa iyiymiş 1 konser olursa değil de. Sadece 1 konsere 198 milyon harcama yapmışız biz. Burada herkesin gözü önünde söylüyorum bunu ispatlasınlar görevde bir dakika durursam şerefsizim. Onlar koltuğa bağlı yaşarlar ben onlardan öyle bir şey talep etmiyorum.



SENİ BİRİLERİ YANILTTI BELLİ Kİ

Seni birileri yanılttı belli ki. Önceki başkanda öyleydi eline verilenleri söylerdi. 198 milyon doğru böyle bir rakam var ama bu konsere değil. 16 adet bilgievi, 12 adet akademik lise, 5 adet gençlik merkezi, 5 adat gençlik kampı ve 98 tesise spor okulları, milli eğitime bağlı okulları ve üniversite gençliği başta olmak üzere 139. 115 gencimize konaklama ve muhtelif yiyecek hizmeti ihalesi hizmete sunduk. Yalan söylerler hep yalan söylediler. Daha önce de en borçlu belediye deyip durdular. Bunlar şimdi cevap veremeyecekler. Yeni yalanla gelecekler. İfşa oldunuz bundan sonra attığınız bütün iftiralarda bir kez daha ifşa olacaksınız. Hodri meydan diyorum. Her saldırınızda mahcup olacaksınız. Sadece Allah sizi ıslah etsin, sizlere yazıklar olsun diyorum. Sizlere de bunların yalanlarını ortaya çıkartmak bunları ifşa etmek için doğruları her yerde anlatın diyorum” ifadelerine yer verdi.