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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında tören ve etkinliklerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı anma töreni kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, ebedi aleme intihalinizin 86’ncı yıldönümünde zat-ı alinizi bir kez daha rahmetle yadediyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek olarak, şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz.

Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun.”

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