9 yıl aranın ardından bir ilk! Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Kabine bugün Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı olacak. Toplantıda masada önemli konular bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

NTV'de yer alan habere göre Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Gündemde ne var?

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015 yılında geçilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısı yapılmamıştı.