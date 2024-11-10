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Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

 Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

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Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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