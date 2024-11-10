BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 500 araç alınacağı" iddialarını yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 500 araç alınacağı" iddialarını yalanladı

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınmasının planlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor." iddiasına yer verildi.

Söz konusu iddianın "gerçek dışı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, yıl içinde başka kurumların ortaya çıkan acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla, iddia edilen 500 taşıtın doğrudan Bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanunu'na ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak 'merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere' ifadesi açıkça yer almaktadır. Bu çerçevede iddia edilen 500 araç, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmemekte olup, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli Togg tahsis edilmesi planlanmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Kemal Atatürk'ün son sözü! "Başını sağa çevirip doktora dedi ki..."
Mustafa Kemal Atatürk'ün son sözü! "Başını sağa çevirip doktora dedi ki..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık icrada bitti! Bilirkişi son noktayı koydu
Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık icrada bitti! Bilirkişi son noktayı koydu
Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
17 yaşındaki Bayram'ın sır ölümü! Evin avlusunda bulundu
17 yaşındaki Bayram'ın sır ölümü! Evin avlusunda bulundu
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti
9 yıl aranın ardından bir ilk! Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
9 yıl aranın ardından bir ilk! Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
Rize'de zincirleme trafik kaza! Ölenler ve yaralılar var
Rize'de zincirleme trafik kaza! Ölenler ve yaralılar var
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
Özel'in '198 milyon' iddiasına Büyükakın'dan cevap: İspatlasınlar istifa etmeyen şerefsizdir!
Özel'in '198 milyon' iddiasına Büyükakın'dan cevap: İspatlasınlar istifa etmeyen şerefsizdir!
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: 98 adet konser neden tek firmaya verildi?
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: 98 adet konser neden tek firmaya verildi?
Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ten Ekrem İmamoğlu’na cevap
Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ten Ekrem İmamoğlu’na cevap