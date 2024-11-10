Türkiye, internet trafiği ve kullanımındaki büyümesiyle ön plana çıkıyor

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Geçici Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sally Costerton, Türkiye'de pazarın giderek büyüdüğünü belirterek, "Türkiye'de internet trafiği, internet kullanımı ve e-ticaret gibi alanlarda büyük bir büyüme mevcut. Bu artan ilgiyi ICANN olarak biz de hissediyoruz ve kurduğumuz ortaklıklar çok hızlı bir şekilde büyüyor." dedi.

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AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Costerton, uzun yıllardır Türkiye'de bulunduklarını ve burada pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada internet ekosisteminden çeşitli ortakları olduklarını kaydeden Costerton, iş dünyası, teknik topluluklar, telekomünikasyon toplulukları, sivil toplum kuruluşları ve hükümetle kapasite geliştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Costerton, "Genellikle yetenek geliştirme üzerine çalışıyoruz. ICANN'in yaptığı teknik koordinasyon çalışmalarına yetenek geliştirme üzerine çalışarak destekte bulunuyoruz. Ayrıca, bilgi birikimi oluşturma üzerinde de çalışıyoruz. ICANN'in çalışmalarına doğrudan dahil olmasanız bile bu toplantılara katılarak bu sürecin sizi nasıl etkileyebileceğini ve Türkiye'de ve dünya genelinde bu sürece nasıl katkı sağlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu Türkiye'ye verdiğimiz taahhüdün önemli bir parçasıdır ve bunu sürdürmekte kararlıyız." diye konuştu.

"İstanbul'daki ofisimiz ICANN ağında stratejik bir öneme sahip"

ICANN Geçici Başkanı ve CEO'su Costerton, 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, İstanbul ofislerinin ICANN'in küresel ağının köklü bir parçasını temsil ettiğini vurguladı.

İstanbul'da ICANN'in farklı departmanlarından gelen oldukça büyük bir çalışan grubu olduğunu bilgisini paylaşan Costerton, şöyle devam etti:

"Etkileşimi teşvik eden, yeni katılımcılar getirmek için çabalayan ve aynı zamanda anlaşmalı olduğumuz kurumlar, kayıt operatörleri ve kayıt kuruluşlarıyla ilgilenen geniş bir kadromuz var. Burada, Türkiye'de ICANN akreditasyonlu 10 kayıt kuruluşu mevcut. İstanbul'da ise iki üst düzey alan adımız var, .ist ve .istanbul. Burası bizim için geniş bir paydaş grubunu temsil ediyor. İnternetin benzersiz tanımlayıcılarının koordinasyonu için çalışan ve Türk paydaşlarımıza yönelik teknik misyonumuzu yerine getiren bir teknik ekibimiz var.

Oldukça geniş, oldukça köklü bir gruptan bahsediyoruz. İstanbul'daki ICANN toplantımızda ev sahiplerimizle şahane bir ilişki yürütüyoruz. Hepsinden önemlisi, burası bizim bölgesel merkezimiz. İstanbul ofisimiz, daha fazla çalışanın da yer aldığı Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ICANN faaliyetlerinden sorumlu. Bu sadece çalışanlarımız için değil, tüm paydaşlarımız için geçerli. Orta Doğu ve Afrika'daki binlerce ICANN paydaşı, İstanbul'daki bu ofisten koordine ediliyor, destek görüyor."

Costerton, İstanbul'daki ofisin ICANN ağında stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'de pazar giderek büyüyor"

Sally Costerton, Türkiye'de ICANN akreditasyonlu 10 kayıt kuruluşu olduğuna işaret ederek, pazarın giderek büyüdüğünü anlattı.

İki adet üst düzey alan adları olduğunu kaydeden Costerton, şöyle devam etti:

".ist ve .istanbul. Oldukça başarılı, büyüyen ve gelişen çalışma alanları. Daha fazla başvuru alarak bu alandaki sayıları artırmak istiyoruz. 2026 baharında, yeni üst düzey alan adı başvuruları için yeni bir başvuru dönemini başlatacağız. Önümüzdeki hafta ise başvuru destek sürecini başlatacağız. Bu süreç, başvuru sürecinde finansal destek ihtiyacı duyan potansiyel başvuru sahipleri için başvuru ücretlerinde indirim fırsatları, ücretsiz destek ve yardımlar sağlanması için bir fırsat sunuyor. Özellikle gelecekte kayıt operatörü olmak isteyen kişileri arıyoruz. Gelecekte üst düzey alan adı sahibi olmak isteyen küçük işletme, girişimci, mikro işletme, ticaret odası ya da şehirlere olanak sağlamayı hedefliyoruz."

Costerton, gelecek hafta İstanbul'da düzenlenecek ICANN 81. Yıllık Genel Toplantısı'nda başvuru sürecini duyuracaklarını ve ülkeden güzel bir etkileşim almayı umduklarını ifade etti.

"Türkiye'de bilişim sektörü çok hızlı şekilde gelişiyor"

Costerton, Türkiye'de bilişim sektörünün çok hızlı şekilde geliştiğine dikkati çekerek, geçen hafta 100 internet hizmet sağlayıcısının katıldığı oldukça büyük bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliğin kapasite geliştirme konusunda gerçekleştirdikleri en büyük etkinliklerden biri olduğunu anlatan Costerton, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Avrupa bölgelerine hizmet veren, internetin teknik altyapısında numaraların tahsisi üzerine çalışan RIPE NCC ile ortak gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti. Bu kadar büyük bir katılım olduğunu görmek inanılmaz güzel bir deneyimdi. Önemli bir kısmı tabii ki Türkiye'deki internet altyapısında çalışan internet hizmet sağlayıcılarıydı. Türkiye'de internet trafiği, internet kullanımı ve e-ticaret gibi alanlarda büyük bir büyüme mevcut. Bu artan ilgiyi ICANN olarak biz de hissediyoruz ve kurduğumuz ortaklıklar çok hızlı bir şekilde büyüyor."

Costerton, 2026 için "Sonraki Tur" olarak adlandırdıkları yeni GTLD turu kapsamında Türkiye'nin ICANN'in dünya çapında önceliklendirdiği pazarlarından biri olduğunu ve burada kayıt operatörlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'deki topluluğun geniş katılımını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Costerton, "Burada büyük bir potansiyel görüyoruz. Türkiye'nin büyük, genç ve dinamik bir nüfusu var. Bu nesle dijital yerli denebilir. İnternetin varlığında doğmuş bir nesilden bahsediyoruz. Bana sorarsanız, bu fırsatlar özellikle onlara hitap etmeli." dedi.