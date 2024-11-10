Kocaeli'de 33 yaşındaki kadın uyurken öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 çocuk annesi 33 yaşındaki kadın, cezaevinden izinli çıkan eşi tarafından boğularak öldürüldü.Abone ol
Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta yaşayan Y.S. 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S'yi (33) uyurken boğdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. E.S'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüphelinin 3 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.