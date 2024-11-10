BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  SPOR

Futbol kulüpleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Futbol kulüpleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Futbol kulüpleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Abone ol

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yinelediğimiz Atatürk’ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Atatürk’ün, 'En büyük eserim' diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı muasır medeniyet yolunda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Cumhuriyetimizin banisi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, "Seni özlediğimiz bir 10 Kasım’da daha aynı hissi yaşıyoruz; bizim her günümüz sensin. Gücümüzü senden, sorumluluğumuzu vatanımızdan, umudumuzu bize emanetin olan ay yıldızlı bayrağımızdan alıyoruz. Ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz özlem ve saygıyla anıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamızı ve ilkelerini, ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı bir kez daha haykırıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün açıklamasında ise "Ulusumuzun varlık mücadelesinde imkansızlıklara boyun eğmeyen, azim, kararlılık ve adanmış bir ruhla çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, sadece bir ulusun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir liderdir. Türk milletinin kalbindeki aziz hatırası sonsuza dek silinmeyecek olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Trabzonspor, Sivasspor, Antalyaspor, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Eyüpspor, Samsunspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ile birçok kulüp, paylaştıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombaladı! Çok sayıda ölen var
İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombaladı! Çok sayıda ölen var
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 500 araç alınacağı" iddialarını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 500 araç alınacağı" iddialarını yalanladı
Mustafa Kemal Atatürk'ün son sözü! "Başını sağa çevirip doktora dedi ki..."
Mustafa Kemal Atatürk'ün son sözü! "Başını sağa çevirip doktora dedi ki..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık icrada bitti! Bilirkişi son noktayı koydu
Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık icrada bitti! Bilirkişi son noktayı koydu
Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
17 yaşındaki Bayram'ın sır ölümü! Evin avlusunda bulundu
17 yaşındaki Bayram'ın sır ölümü! Evin avlusunda bulundu
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti
9 yıl aranın ardından bir ilk! Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
9 yıl aranın ardından bir ilk! Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
Rize'de zincirleme trafik kaza! Ölenler ve yaralılar var
Rize'de zincirleme trafik kaza! Ölenler ve yaralılar var
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi