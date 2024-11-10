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Türkiye'de 9.05'te hayat durdu! Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşu

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Türkiye'de 9.05'te hayat durdu! Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saygıyla anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

Türkiye'de 9.05'te hayat durdu! Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

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Türkiye'de 9.05'te hayat durdu! Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşu

Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

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Türkiye'de 9.05'te hayat durdu! Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşu

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

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Türkiye'de 9.05'te hayat durdu! Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşu

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

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