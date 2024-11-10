Türkiye'de 9.05'te hayat durdu! Ata'ya 1 dakikalık saygı duruşu
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saygıyla anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.
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Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.
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Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.
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Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.
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