Yol kenarında lastik değiştiriyorlardı! Çok feci 4 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde dün yol kenarında araç lastiği değiştiren kişilere otomobilin çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.Abone ol
İki kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, tedavi gördükleri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Koçak ve Görür'ün cenazeleri morga kaldırıldı.
Ölü sayısının 4'e çıktığı kazada ağır yaralanan Tolga Köksal ve Gurbet Görür'ün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.