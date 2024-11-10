BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yol kenarında lastik değiştiriyorlardı! Çok feci 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yol kenarında lastik değiştiriyorlardı! Çok feci 4 kişi hayatını kaybetti

 Mersin'in Silifke ilçesinde dün yol kenarında araç lastiği değiştiren kişilere otomobilin çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Abone ol

İki kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, tedavi gördükleri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koçak ve Görür'ün cenazeleri morga kaldırıldı.

Ölü sayısının 4'e çıktığı kazada ağır yaralanan Tolga Köksal ve Gurbet Görür'ün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



ÖNCEKİ HABERLER
Sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı tır dereye düştü
Sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı tır dereye düştü
Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağına göz açtırılmıyor
Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağına göz açtırılmıyor
Kadıköy'de İETT otobüsü bariyere saplandı
Kadıköy'de İETT otobüsü bariyere saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin birliğini bozmaya yönelik her eylem Atatürk'ün emanetine ihanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin birliğini bozmaya yönelik her eylem Atatürk'ün emanetine ihanettir
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
NBA'de Cleveland Cavaliers 11'de 11 yaptı
NBA'de Cleveland Cavaliers 11'de 11 yaptı
Türk savunma sanayisinin "çok hafif" aracı ağır silahla güçlendi
Türk savunma sanayisinin "çok hafif" aracı ağır silahla güçlendi
Otomotiv ihracatının yüzde 83'ü Avrupa'ya gerçekleştirildi
Otomotiv ihracatının yüzde 83'ü Avrupa'ya gerçekleştirildi
Türkiye, internet trafiği ve kullanımındaki büyümesiyle ön plana çıkıyor
Türkiye, internet trafiği ve kullanımındaki büyümesiyle ön plana çıkıyor
Kocaeli'de 33 yaşındaki kadın uyurken öldürüldü
Kocaeli'de 33 yaşındaki kadın uyurken öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
Futbol kulüpleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Futbol kulüpleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı