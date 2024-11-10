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Kadıköy'de İETT otobüsü bariyere saplandı

Kadıköy'de İETT otobüsü bariyere saplandı

Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

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Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Harem istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Acıbadem Metro İstasyonu durağına yanaşırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.

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