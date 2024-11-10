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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı, saat 15.05'te başladı.

Kabine gündeminde neler var?: Kabine toplantısında, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

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