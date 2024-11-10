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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Kayyum' eylemlerinde yakalanan 253 kişiden 33'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Kayyum' eylemlerinde yakalanan 253 kişiden 33'ü tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan eylemlerde, "yasa dışı gösteri eylemlerine katıldığı, güvenlik güçlerine taş attığı ve fiziki saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalanan 253 kişiden 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

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Bakanlığın, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından bazı şehirlerde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili yaptığı açıklamada, yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere 253 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 33'ünün tutuklandığı ifade edildi.

Üçü "konutu terk etmeme" olmak üzere 40 zanlı hakkında adli kontrol kararı uygulandığı aktarılan açıklamada, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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