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Kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantina altına alındı

Kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantina altına alındı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine ilçedeki 5 mahalle karantinaya alındı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı.

Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.

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