Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakıldı.

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Süper Lig'de son olarak dün ligin 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Trabzonsporlu futbolcular Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dört futbolcunun kadro dışı kaldığı ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği ifade edildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir"