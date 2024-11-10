Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı yapılan ve yaklaşık 3,5 saat süren kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyorum"

86. vefat yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle bir kez daha yad ediyorum. Kahraman şehit ve gazilerimizi anıyorum.

"Milli iradenin üstünde hiçbir gücün olmadığı gerçek demokrasiyi egemen kıldık"

Ülkemize ve milletimize yönelik umutları boşa çıkarmayacağız. 3 Kasım 2002'de başladığımız hizmet yolculuğumuzda 22 seneyi geride bıraktık. Her seneyi bir önceki yıldan daha ileri seviyede tamamladık. Daha büyük umutlarla ilerledik. Sayısız projeyi Türkiye'ye kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadık. Milli iradenin üstünde hiçbir gücün olmadığı gerçek demokrasiyi egemen kıldık.

"Birilerinin eski Türkiye güzellemesi yaptığına bakmayın"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek yönetimde kurumsallaşmayı sağladık. Türkiye, bütün alanlarda rekorlardan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle geçecek başarılara imza atmıştır. Birilerinin eski Türkiye güzellemesi yaptığına bakmayın. Onların derdi kendi şahsi çıkarlarıdır. 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın, milletin güvenine mazhar olmanın, insanımıza olan şükran borcumuzu ödemenin derdindeyiz. Bunun mücadelesini veriyoruz.

"Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz"

Nice ihanetlere maruz kaldık. Sinsi saldırıları püskürttük. 15 Temmuz gecesi alçak saldırıyı, alçak planı başlarına geçirmemiz bile tarihi bir başarıdır. Milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz.

En büyük şükranımız aziz milletimizedir. Necip milletimize bize olan güvenlerinden dolayı özellikle şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun.

"2 adet GÖKBEY daha teslim edilecek"

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun programlarımız oldu. Cumhuriyetimizin ilanını coşkuyla kutladık. TUSAŞ'ın tesislerini ziyaret ederek terör saldırısından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yıl sonuna kadar 2 adet GÖKBEY daha teslim edilecek. Terörün olmadığı, huzurlu ve güvenli bir iklimi ülkemiz genelinde sağlayacağız. Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yoktur. Mücadelemiz sadece askerimize, polisimize ve sivillerimize kurşun sıkanlarla sınırlı değildir. Asıl mücadelemiz, teröristlerin yanında yer alarak bu milletin başına musallat edenlerledir. Küresel sistem, Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Ya bu sorunu kendimiz çözeceğiz, ya da Allah korusun bu sorunlarla mücadele edeceğiz. Terör kamburundan ülkemizi ebediyen kurtaracağız. Hem iktidarımızın hem de Cumhur İttifakımızın azmi ve kararlılığı en üst düzeydedir.

"Bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha göstermeyiz"

Demokrasiyle şiddet, sivil siyasetle terör aynı kapta bulunamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde sırtını teröre dayayarak siyasete izin verilmez. Demokrasinin ilk ve öncelikli şartı şiddeti reddetmek, terörle araya kalın duvar örmektir. Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken, hileli yöntemlerle bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha gösterilmesi asla beklenemez.

Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı tiplerle belediyelerin yönetilmesi kabul edilemez. Milletin boğazından çıkanın, terör kaynağa aktarılmasına izin veremeyiz. Belediye araçlarının çukur kazmak için kullanıldığı bir tablo yaşatmayacağız. Görevden alınan tüm belediyelerde olanlar işte budur. Esenyurt Belediye Başkanı'nın bir partide isminin görünmesi bu gerçeklerin yaşanmadığını göstermiyor değil. Kürsüden savcıları tehdit edenlerin konu terör olunca sessizliğe gömülmesi ikiyüzlülüktür. Terör örgütünün, belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız.

Artık ana muhalefet yok, muhalefet var. Bu parti gittikçe ittifak ortaklarının rengini alıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Söz konusu partinin kendi bünyesinden haklı itirazların yükseldiğini görüyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun, sandıktan alınan yetkiyi millet için kullananlarla sorun olamaz. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu belediyelere sahip çıkmaktadır. Milletin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekenlere eyvallah edemeyiz. Bugüne kadar tüm adımlarımızı hukuk ve demokrasi çerçevesinde attık.