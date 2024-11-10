Beşiktaş ile Başakşehir yenişemedi

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında karşı karşıya geldiği maçta gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı. İki takım da maç boyunca üstünlük kurmak istese de, skoru değiştirecek gol gelmedi.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanından 3 puan ile ayrılan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde boy gösteren ve Kopenhag deplasmanından beraberlik ile ayrılan RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 eşitlik ile sonlandı.

Mücadele 10 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Turgut Doman'ın düdüğü ile başladı.

İlk yarıda birbirine üstünlük kurmak isteyen ekipler, topu filelerle buluşturmayı başaramadı ve devre arasına 0-0 beraberlik ile gidildi.

İkinci yarıda iki İstanbul takımı da tempoda vites arttırmasına rağmen gol girişimlerinde sonuç alamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonlandı.

Maçtan dakikalar

Başakşehir - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.

90+1: Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın merkezden yayda bulunan Salih'e verdiği pasta Salih ceza sahasına koşu yapan Mustafa'ya harika bir derin top gönderdi fakat savunma araya girdi. Sonrasında top ceza sahası sağına sekti, Rashica'nın sağ ayakla yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

90'Mücadelenin sonuna 4 dakika ilave edildi.

75'Başakşehir'de Deniz Türüç, pası ile topla buluşan Duarte ceza sahasının sağından vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

72'Opoku, savunmadan sağ kanata uzun bir top gönderdi. Deniz Türüç'ten önce topa müdahale eden Muçi topu kornere gönderdi. Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

64'Al Musrati, orta alanda oyuna yeni giren Berkay Özcan'a faul yaptı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

60'Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

55'Serdar Gürler'in sol kanattan açtığı ortada savunmada Uduokhai topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle bitti.

45'İlk yarı sonuna 3 dakika ilave edildi.

42'Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktasının solundan bulunan Muçi topa yükseldi fakat dokunamadı.

32'Beşiktaş'ta Rafa Silva, orta alanda Crespo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

28'Başakşehir, kendi yarı alanında top çeviriyor.

23'Beşiktaş'ta Rafa Silva, Başakşehir ceza sahasının solundan şutunu çekti ve ardından Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

15'Başakşehir tehlikeli geldi. Sol iç boşlukta Serdar Gürler, savunma arkasına uzun top düşündü. Savunma karşıladı. Dönen topu göğsü ile ceza yayı içinde önüne alan Piatek'in vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

12'Beşiktaş'ta Muçi'nin pası ile ceza sahasında topu alan Rafa Silva, sol çaprazda yerden şut denedi fakat top yan ağlarda kaldı.

10'Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda Opoku, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı fakat meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı. Başakşehirli oyuncular bu pozisyonda Uduokhai'nin topa elle müdahale ettiğini hakeme belirtti ancak oyun devam etti.

9'Sol çaprazdan içe kat eden Serdar Gürler, boşluğu bulunca şutunu çekti. Kavis alan topu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

7'Beşiktaş'ta sağ kanattan şık hareketler ile ceza sahasına sokulan Semih, topu soluna çekmek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti.

5'Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, ceza sahası sağ çaprazından yerden sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı, ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

2'Sağ kanattan çizgiye inen Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortasına Piatek istediği vuruşu yapamadı. Aut.

1'Maçta ilk düdük geldi ve Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması başladı.

Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih