Okan Buruk’tan 'Jakobs' açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor’u 3-2 yendikleri maç sonrası Jakobs’un sakatlığının ciddi olmadığını ve Icardi’nin sözleşmesinin dondurulmayacağını açıkladı. Verilen penaltıların kolay olduğunu belirten Buruk, duran toplara çok çalıştıklarını ve bu alanda güçlü olduklarını ifade etti.

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sakatlık açıklaması

Maç içerisinde Jakobs’un bir sakatlık yaşadığını söyleyen Okan Buruk, “İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük." dedi.

“Sözleşmesi donmayacak”

Mauro Icardi’nin sözleşmesini dondurmayacaklarını söyleyen Okan Buruk şu sözlerle devam etti:

“Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon hazırlık kampına yetişecek. Sözleşme dondurulması diye bir şey yok."

“İki kolay penaltı”

Verilen penaltıların çok kolay olduğunu söyleyen Okan Buruk, “Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Altıncı penaltı oldu. Kolay iki penaltı verildi. Majör hata olarak daha çok konuşması gereken taraf Galatasaray. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Bugün verildi, daha sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu! İyi yanından bakıyoruz, kazanarak bu penaltıları atlattık." ifadelerini kullandı.

“Duran toplara çalışıyoruz”

Çok fazla duran top antrenmanı yaptıklarını söyleyen Okan Buruk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Duran toplara çalışıyoruz, bunu rakip analizlerinde yapıyoruz. Atacak oyuncu, vuracak oyuncular. Geçen sene de çok iyiydik, bu sene de çok iyiydik. Duran top önemli, rakipleriniz size çok fazla duran top veriyor. Korner, fauller... Penaltı vermiyorlar bir tek, onun dışında korner ve faul atışı veriyorlar. Duran toplarda iyi oyuncularınız varsa, gol yakınsınız. Fazla kişi gidiyoruz, burada riskler de alıyoruz. Duran topları kendim çalıştırıyorum ayrıca bir analizcimiz de var.”