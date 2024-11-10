Fenerbahçe, Sivasspor engelini farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivassspor'u konuk etti.

Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 54. dakikada Kanarya'da Dusan Tadic penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

Amrabat'tan şık gol!

Karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat uzak mesafeden Sivasspor ağlarına şık bir gol kaydetti ve skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin 4. golün Maximin'in ayağından geldi.

Fenerbahçe rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederken puanını 26'ya yükseltti ve ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ligde 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının önemli anlar

90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'GOL! Fenerbahçe, Maximin'in golüyle 4-0 öne geçti!

83'GOL! Fenerbahçe, Amrabat'ın golüyle 3-0 öne geçti! Faslı ceza alanı dışından çok sert bir vuruşla takımının 3. golünü kaydetti.

53'GOL! Fenerbahçe'de Dusan Tadic penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti.

53'Kaleci Nikolic'in En-Nesyri'ye yaptığı müdahale sonrasında Fenerbahçe penaltı kazandı.

51'Fenerbahçe'de En-Nesyri, Mert Hakan'ın pasıyla Sivasspor savunmasnın arkasına sarktı. En-Nesyri vuruşunu yaptı kaleci Nikolic topu kornere çeldi.

46'İkinci yarıya ev sahibi Fenerbahçe başladı.

Kadıköy'de ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Fenerbahçe'de Maximin sol kanattan çalımlarla ceza alanı içine girip vuruşunu yaptı. Kaleci Nikolic'ten kritik bir kurtarış geldi.

45'İlk yarının sonuna 9 dakika uzatma ilave edildi.

44'Fenerbahçe bir kez daha 2. gole çok yaklaştı! Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında ön direkte En-Nesyri vuruşunu yaptı. Top direği sıyırarak auta çıktı.

37'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in ceza alanı içine doldurduğu top kaleciden sekip Mert Hakan'ın önünde kaldı. Mert Hakan'ın vuruşunda savunma topun kaleye gitmesini engelledi.

29'Sivasspor'da kornerden gelen topa Radakovic ön direkte kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

24'GOL! Fenerbahçe, Samet Akaydin'in golüye 1-0 öne geçti! Mert Hakan sağ kanattan arka direğe sert bir top gönderdi. Samet Akaydin kaleciyi geçen topu boş kaleye filelerle buluşturdu.

12'Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü yerini Djiku'ya bıraktı.

6'Fenerbahçe'de Tadic'in sol kanattan ceza alanı içine ortasında En-Nesyri kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

1'Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın sol kanattan ceza alanı içine ortasında Kostic kafayla topu kale önüne indirdi. Son anda Sivasspor savunması araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve mücadele başladı!

Fenerbahçe - Sivasspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita