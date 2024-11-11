Hakan Çalhanoğlu süper gol attığı maçta ilki yaşadı

İtalya'da haftanın maçında İnter ile Napoli 1-1 berabere kaldı. Inter'in golünü atan Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Milli yıldız, Inter'deki kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından yararlanamadı.Abone ol
İtalya Serie A'nın 12. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan ve karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Napoli, 23. dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Inter'in bu gole cevabı 43. dakikada milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden attığı golle geldi.
Kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı
Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. Milli yıldız, Inter'deki kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından yararlanamadı.
Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.
12. hafta sonunda İtalya Serie A'da Napoli, 26 puanla liderliğini devam ettirirken Inter 25 puanla 4. sırada yer aldı.