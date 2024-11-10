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Muslera'dan Mourinho'ya olay sözler: İstemiyorsa gidebilir

Muslera'dan Mourinho'ya olay sözler: İstemiyorsa gidebilir

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, 3-2 galip geldikleri Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirerek, "Türk futbolunu kötüleyen biri için birilerinin artık bir şey söylemesi gerekiyor" dedi. Muslera, 14 yılda 17 kupa kazandığını belirterek, Türk futbolunu ileriye taşıma amacında olduğunu vurguladı.

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera karşılaşma sonrasında konuştu.

Mourinho için flaş sözler

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Fernando Muslera şu ifadeleri kullandı:

“14 yılda 17 kupa kazandım, bunu benden başka kimse kazanmadı buranın tarihinde. Benim yaptığım şeyler ve katkılarımla Türk futbolunu ilerlettirme gibi bir amacım var ama buraya 4 ay önce gelmiş bir hoca konuşuyor, birçok şey söylüyor ve Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa aslında, gidebilir. Böyle şeyler söylüyor ama ona kimse bir şey söylemiyor. Bence ona da birilerinin artık bir şey söylemesi gerekiyor. Türk futbolunu ileriye götüren, Türkiye'de ve Avrupa'da temsil eden ve mücadele eden insanların biraz daha kollanması, biraz daha tarafsız şekilde en azından bakılması gerektiğine inanıyorum.”

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