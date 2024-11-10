Beşiktaş'tan maç sonu sert açıklama: Yüzüne tükürürdüm!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirerek, "Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" ifadelerini kullandı. Vardar, hakemlerin taraflı davrandığını ve futboldaki adaletsizliğin herkesi mutsuz ettiğini belirtti.

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Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda konuk olduğu Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş’ta Asbaşkan Mete Vardar karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

“İnsan utanır”

Karşılaşmanın hakemi ile ilgili konuşan Mete Vardar, “Ahlaktan yoksun hakem! Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?” ifadelerini kullandı.

“Yüzüne tükürürdüm”

Sözlerine maçın hakemiyle ilgili devam eden Mete Vardar şu cümlelerle açıklamalarını noktaladı:

“Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!”