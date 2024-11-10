Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Bafetimbi Gomis, 39 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 21 sezon boyunca Lyon, Marsilya, Swansea City ve Galatasaray gibi takımlarda oynayan Gomis, 785 maçta 353 gol atıp 75 asist yaparken, kariyerinde 13 kez şampiyonluk yaşadı.Abone ol
Kariyerinde Lyon, Marsilya, Swensea City ve Galatasaray takımlarının formasını giyen Bafetimbi Gomis 39 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Futbolculuk hayatında 785 resmi karşılaşmaya çıkan Gomis bu karşılaşmalarda 353 kez ağları sarsarken 75 asist yaptı.
Kariyerinde 21 sezon geçiren Bafetimbi Gomis tam 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.