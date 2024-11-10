BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,75
ALTIN 2.968,42
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Bafetimbi Gomis, 39 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 21 sezon boyunca Lyon, Marsilya, Swansea City ve Galatasaray gibi takımlarda oynayan Gomis, 785 maçta 353 gol atıp 75 asist yaparken, kariyerinde 13 kez şampiyonluk yaşadı.

Abone ol

Kariyerinde Lyon, Marsilya, Swensea City ve Galatasaray takımlarının formasını giyen Bafetimbi Gomis 39 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Futbolculuk hayatında 785 resmi karşılaşmaya çıkan Gomis bu karşılaşmalarda 353 kez ağları sarsarken 75 asist yaptı.

Kariyerinde 21 sezon geçiren Bafetimbi Gomis tam 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ile Putin arasında 'Ukrayna' görüşmesi
Trump ile Putin arasında 'Ukrayna' görüşmesi
İsrail'den Hollanda'daki vatandaşlarına uyarı: O faaliyetlere gitmeyin
İsrail'den Hollanda'daki vatandaşlarına uyarı: O faaliyetlere gitmeyin
Muslera'dan Mourinho'ya olay sözler: İstemiyorsa gidebilir
Muslera'dan Mourinho'ya olay sözler: İstemiyorsa gidebilir
Beşiktaş'tan maç sonu sert açıklama: Yüzüne tükürürdüm!
Beşiktaş'tan maç sonu sert açıklama: Yüzüne tükürürdüm!
O ülkede şiddetli deprem!
O ülkede şiddetli deprem!
Fenerbahçe, Sivasspor engelini farklı geçti
Fenerbahçe, Sivasspor engelini farklı geçti
Beşiktaş ile Başakşehir yenişemedi
Beşiktaş ile Başakşehir yenişemedi
Okan Buruk’tan 'Jakobs' açıklaması
Okan Buruk’tan 'Jakobs' açıklaması
Netanyahu telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi
Netanyahu telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi
Fenerbahçe’yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe’yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
Galatasaray, Samsunspor engelini 3 golle aştı
Galatasaray, Samsunspor engelini 3 golle aştı