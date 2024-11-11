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CHP'li Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı

CHP'li Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

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Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Genel-İş üyelerinin bulunduğu işçiler ile sendika temsilcileri gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binasının önünde toplandı.

Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı.

Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.

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