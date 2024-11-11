BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,88
ALTIN 2.954,94
HABER /  GÜNCEL

'İsrail'e petrol sevkiyatı' iddiası! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

'İsrail'e petrol sevkiyatı' iddiası! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Bazı sosyal medya hesaplarında Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddiaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen satışlara ilişkin süreç aşağıda sunulmuştur.

BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır.

Petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
20 yaşındaki Bekir'in akıllara durgunluk veren ölümü!
20 yaşındaki Bekir'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Sancaktepe'de iş yerini kurşunlayan şüpheliler kaçtıkları araçla kaza yaptı
Sancaktepe'de iş yerini kurşunlayan şüpheliler kaçtıkları araçla kaza yaptı
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD açıkladı
Adana merkezli 16 ilde dev operasyon Ramazan Bayğara çetesi
Adana merkezli 16 ilde dev operasyon Ramazan Bayğara çetesi
Samsunspor isyanda! Penaltı ve gol öncesi faul var mıydı Trio hakem heyeti açıkladı
Samsunspor isyanda! Penaltı ve gol öncesi faul var mıydı Trio hakem heyeti açıkladı
Hakan Çalhanoğlu süper gol attığı maçta ilki yaşadı
Hakan Çalhanoğlu süper gol attığı maçta ilki yaşadı
Kadıköy'de Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu
Kadıköy'de Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu
Sermaye Piyasası Kurulu ikicinci başkanlığına atamalar Resmi Gazete'de
Sermaye Piyasası Kurulu ikicinci başkanlığına atamalar Resmi Gazete'de
Acun Ilıcalı: Ülkemiz dünyaya rezil oluyor
Acun Ilıcalı: Ülkemiz dünyaya rezil oluyor
Efsane temizlik için, Dreame’nin efsane süpürge modelleri Efsane Kasım’a özel indirimlerle satışta
Efsane temizlik için, Dreame’nin efsane süpürge modelleri Efsane Kasım’a özel indirimlerle satışta
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Trump ile Putin arasında 'Ukrayna' görüşmesi
Trump ile Putin arasında 'Ukrayna' görüşmesi