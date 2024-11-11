Trump, Putin ile telefonda görüştü: "Artık bitir!"

Washington Post'un haberine göre; tekrar başkan seçilen Donald Trump Putin ile telefonda yaptığı görüşmede "Artık savaşı bitir" ifadelerini kullandı.Abone ol
The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.
ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulunarak "Artık savaşı bitir" ifadelerini kullandı.
Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.
Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.
Savaşı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti
Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.
Öte yandan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Batılı hiçbir lider Putin ile görüşmemişti.