Trump, Putin ile telefonda görüştü: "Artık bitir!"

Washington Post'un haberine göre; tekrar başkan seçilen Donald Trump Putin ile telefonda yaptığı görüşmede "Artık savaşı bitir" ifadelerini kullandı.

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The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulunarak "Artık savaşı bitir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Savaşı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.

Öte yandan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Batılı hiçbir lider Putin ile görüşmemişti.