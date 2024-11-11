Mansur Yavaş için karar zamanı! Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal yazdı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, sanatçılara ödenen konser paralarıyla ilgili eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de yol ayrımında olduğunu yazdı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk konserler düzenlediğiyle ilgili iddiaları sonrası Mansur Yavaş zor günler geçiriyor.

Yavaş, geçtimiz günlerde yaptığı açıklamada sanatçılara ödendiği iddia edilen ücretlerin, organizasyonların toplam maliyeti olduğunu aktarmıştı.

Eleştiri oklarının hedefindeki Yavaş'ın imajının zedelendiği yorumları yapılırken, dikkat çeken bir değerlendirme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem metin yazarlığını yapan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı anketlerinde hep birinci çıkmasıyla ilgili Ünal, "Aynadaki görüntü gerçek değildir; dev aynasındaki görüntü gerçeğe yakın bile değildir. Arkasında CHP olmasa, Mansur Yavaş bu tanınmışlığa ulaşamaz, bu başarıları elde edemezdi." görüşünü dile getirdi.

CHP'nin Yavaş'ı kabullenmediğini kenarda tuttuğunu savunan Ünal, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Mansur Yavaş, örneğin, DEM Parti ile ittifaka sessiz kalmasına rağmen, “kent uzlaşısını” benimsemesine rağmen, örneğin Esenyurt protestolarına katılmasa da kayyımı eleştirmesine rağmen, örneğin Keçiören’de cemevi açmasına rağmen hep “misafir” muamelesi gördü. Kılıçdaroğlu’nun uzaklaştırılması, Mansur Yavaş’ı CHP’nin kıyısında yapayalnız, kimsesiz bıraktı. Son haftalarda ardı ardına patlayan Mansur Yavaş merkezli konser skandallarının kaynağı iktidar değil, Özgür Özel’in iddia ettiği gibi MİT hiç değil. Tıpkı İSKİ skandalında olduğu gibi, kirli çamaşırlar bizzat CHP içinden deşifre ediliyor. Zaten Mansur Yavaş da “sağlı-sollu” ifadesiyle, saldırının içerden geldiğini ima ediyor. Mansur Yavaş’ın bir yol ayrımında olduğu çok açık. Ya CHP’de kalacak, kendisini dev olarak gördüğü aynanın CHP aynası olduğunu kabullenecek, CHP’nin içinde ama derin CHP’den çok uzakta, kenarda, çeperde durduğunu idrak edecek, ya da ayrılacak ve yeni bir yola girecek. İşin kötüsü, Mansur Yavaş’ın, arkasında CHP olmadan gireceği her yol da çıkmaz sokak olacak."