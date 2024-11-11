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Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti. Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya göre 95 bin kişilik artışla 32 milyon 823 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, eylülde bir önceki aya kıyasla 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde aynı seviyede kalarak 42,7 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

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