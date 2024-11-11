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Kurultay çağrısı CHP'yi karıştırdı CHP İl başkanlarından açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kurultay çağrısı CHP'yi karıştırdı CHP İl başkanlarından açıklama geldi

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın kurulkay çağrısı partide taniyonu yükeltti. Ortak açıklama yapan CHP'li 81 il başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek vererek "Kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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CHP'nin siyasetini anketlere göre belirleyemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın 'kurultay' çağrısı partiyi karıştırdı.

Salıcı'nın sosyal medyadan yaptığı "CHP, siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. CHP'de Kurultay bir lütuf değildir, haktır, gerekirse Kurultay'a gidilir. Partimizin genel sekreterlerinden Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, "padişah da değildir." ifadeleri partide kulisleri hareketlendirdi.

CHP'li 81 il başkanı bugün ortak açıklama yaparak Özgür Özel'e destek çıktı.

Partinin il başkanlarının ortak açıklamasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra halkın büyük desteği ile birinci parti olduğu, 413 belediye başkanlığı kazandığı, katılımlarla bu sayının da artmaya devam ettiği" kaydedildi.

Parti içi muhaliflere yapay gündem eleştirisi

Seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde CHP'nin birinci parti konumunu istikrarlı olarak sürdürdüğü savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken, Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz."

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