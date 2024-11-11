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Cem Küçük'ten Mansur Yavaş yazısı: İlk çiziğini yedi!

Cem Küçük'ten Mansur Yavaş yazısı: İlk çiziğini yedi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi son haftalarda yüksek konser ücretleri ile ilgili gündemde...Türkiye yazarı Cem Küçük de bugün kaleme aldığı yazısında "Mansur Yavaş konser işine kadar süreci iyi götürüyordu." dedi.

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Ankara'da Ebru Gündeş konseri ile başlayan başlayan tartışmalar ve sonrasında yaşananlar Türkiye yazarı Cem Küçük'ün de gündemindeydi...

"Mansur Yavaş konser işine kadar süreci iyi götürüyordu. Sokakta imajı çok iyiydi. Sessiz kalması, konuşmaması avantajıydı. Birkaç ay önce HDP ile arasına mesafe koyması da artı puan kazandırdı. Hatta Esenyurt’a kayyım atandığında İmamoğlu’nun miting davetine gitmedi...Ancak konserlere verilen büyük paralar gündem olunca orada bocaladı! Amiyane tabirle ilk çiziğini yedi!.." ifadelerini kullanan Küçük şunları kaydetti:

Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi ve Candan Erçetin konserlerine ödenen paralar izah edilemedi. En büyük sanatçılar 4-5 milyon alırken 60-70 milyonlar skandal olarak yorumlandı. Çoğu kurulum parası diye açıklama yapıldı ama ikna edici olmadı. “Geçmişte AK Parti de böyle paralar ödemiş” demenin de bir mantığı yok. Onlar ödedi diye siz de ödemek zorunda mısınız? Onlar hata yaptı diye siz de yapmak mecburiyetinde misiniz?..  

Halk nezdinde bu konuda eleştiri aldı. Mansur Bey bir öz eleştiri vermeli. Geç açıklama yapmak kötü stratejiydi.  

Bu arada birçok konuda fikir beyan etmesi gerekecek. Hata yapmaması lazım. Mansur Bey biliyoruz ki Cumhurbaşkanı adayı. Çeşitli konularda fikirleri sorulacak. Bunlara hazırlıklı olması lazım. Vereceği cevaplar önemli. O cevaplar geleceğini de belirleyecek. Kendisini buna hazır etmesi lazım. İç politika, dış politika, ekonomi, sağlık, eğitim ne yapacaksa hepsine dair planlarını anlatmalı. Yoksa ileride sıkıntı olur. "6’lı Masa"da her kafadan ses çıkardı. Her konuda farklı görüşler vardı. Ekonomide biri devletçi ekonomi derken diğeri liberal ekonomiyi savunuyordu. Birinin dediğini diğeri yalanlıyordu... 

Bunların hepsinden örnekler almalı Mansur Bey. Sokakta itibarı hâlâ yüksek. Son konser olayı olumsuz etkiledi ama cumhurbaşkanlığı şansı yüksek. Tabii bu şimdilik böyle. İleride her şey değişir... 

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