BIST 9.274
DOLAR 34,34
EURO 36,72
ALTIN 2.944,58
HABER /  GÜNCEL

Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim müjdesi

Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve anahat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek.” ifadelerini kullandı.

2024’ün İlk 10 Ayında 547 Bin 324 Öğretmen İndirimli Seyahat Etti

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını anımsatarak “2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." şeklinde konuştu.

Çalışan Tüm Öğretmenleri Kapsıyor

Bakan Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak.” diye konuştu.

İndirimli Biletler Kolayca Temin Edilebilecek

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, “24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları! Hangi araç için ne ödenecek?
İşte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları! Hangi araç için ne ödenecek?
NBA'de Alperen Şengün, 27 sayıyla Houston Rockets'a galibiyeti getirdi
NBA'de Alperen Şengün, 27 sayıyla Houston Rockets'a galibiyeti getirdi
İngiliz genç Muğla'da pizza yerken kabusu yaşadı! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu
İngiliz genç Muğla'da pizza yerken kabusu yaşadı! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu
Kurultay çağrısı CHP'yi karıştırdı CHP İl başkanlarından açıklama geldi
Kurultay çağrısı CHP'yi karıştırdı CHP İl başkanlarından açıklama geldi
Cem Küçük'ten Mansur Yavaş yazısı: İlk çiziğini yedi!
Cem Küçük'ten Mansur Yavaş yazısı: İlk çiziğini yedi!
Lübnan'dan "İsrail'le ateşkese varmak istiyoruz" açıklaması
Lübnan'dan "İsrail'le ateşkese varmak istiyoruz" açıklaması
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Sanayi üretimi endeksi eylül ayı sonuçları açıklandı
Sanayi üretimi endeksi eylül ayı sonuçları açıklandı
Otomotivde 10 aylık veriler belli oldu: Üretimde yüzde 7 gerileme
Otomotivde 10 aylık veriler belli oldu: Üretimde yüzde 7 gerileme
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Gümrük Muhafaza ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon
Gümrük Muhafaza ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail'e petrol sevkiyatı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi